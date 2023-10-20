На территории космодрома Восточный уничтожены остатки проблемной партии ядохимикатов

В Амурской области завершена утилизация сотен тонн агрохимикатов, которые долгие годы хранились близ космодрома Восточный, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Остатки партии, составлявшей порядка 947 т, сожгли в инсинераторах на территории космодрома. Утверждается, что загрязнения окружающей среды удалось избежать.

По данным ведомства, отходы (удобрения, пришедшие в негодность ввиду длительного хранения) с конца 1970-х годов складировались в помещениях на земельных участках, в последующем отведенных под строительство объектов космодрома Восточный. В 2017 году было вынесено апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда, которым было предписано обезвредить опасные вещества, а именно пестициды и ядохимикаты.

Как сообщал «Ъ», первую попытку выполнить решение суда власти Приамурья предприняли в 2021 году, уничтожить отходы должна была компания ООО «Система» из Владивостока. Около 200 т отходов перевезли в Приморский край, но резонанс и возмущение населения привели к вводу в регион «режима повышенной готовности» (его отменили 13 октября 2023 года) и возвращению ядохимикатов обратно в Амурскую область. Амурские власти постановили ликвидировать партию на заброшенной площадке близ Завитинска. Горожане страдали от запахов и смога, обращались во властные и судебные инстанции, и работы по утилизации были досрочно свернуты.

По данным «Ъ», контракт на транспортировку и утилизацию партии ценой свыше 33 млн руб. был заключен с ООО «Амуртрейд». Еще 5,5 млн руб. было выделено на оборудование специальной площадки. Природоохранная прокуратура уточнила, что срок выполнения работ был установлен до 1 ноября.

Анна Яшина, Благовещенск