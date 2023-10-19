В Краснодаре отцы чаще матерей «подкупают» детей, чтобы улучшить оценки в школе

В Краснодаре среди 65% родителей, поощряющих детей за отметки в школе, отцы чаще матерей используют денежное вознаграждение в качестве мотивации повышения успеваемости. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Чаще всего школьников мотивируют покупками (34%), поездками в развлекательные места (29%), сладостями (16%) и позволением играть в приставки (11%). Никак не поощряют своих детей за успеваемость 5% краснодарских родителей.

«В целом матери чуть чаще отцов мотивируют школьников вещами, о которых просит сам ребенок, либо ограничиваются только устной похвалой»,— говорится в сообщении.

В случае отцов детям проще договориться об оплате, подарках и увеличении тайминга на игры за каждую пятерку.

Анастасия Донскова

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