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В Краснодаре с начала октября снесли 36 самостроев

С начала октября текущего года в Краснодаре демонтировали 36 незаконных построек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сносу подвергли семь капитальных строений и 29 нестационарных объектов. Среди прочих в городе демонтировали автозаправку в Карасунском округе, два коммерческих помещения в Прикубанском округе, 22 гаража, две теплицы и три забора.

Всего с начала года в Краснодаре демонтировали 46 капитальных строений и 970 нестационарных сооружений.

Анастасия Донскова

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