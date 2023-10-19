Под Воронежем не нашли подрядчика на строительство амбулатории за 30 млн рублей

Аукцион по выбору подрядчика для проектирования и строительства врачебной амбулатории в поселке городского типа Перелишнский Панинского района Воронежской области признан несостоявшимся. Это связано с отсутствием заявок на участие в тендере, сообщается на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 29,6 млн руб. В августе аналогичные торги с начальной ценой 29,5 млн руб. не состоялись по той же причине.

В техническом задании на проектирование здания сказано, что оно должно быть одноэтажным, площадью ориентировочно 204,4 кв. м. Также там говорится, что амбулатория будет рассчитана на работу в течение шести дней в неделю, 312 дней в году. На уличной части ее территории предусмотрена установка двух парковых скамеек, двух урн и одного информационного стенда.

Работы необходимо выполнить до 1 октября 2025 года. При этом строительство должно быть произведено в один этап.

Алина Морозова

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