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Кубанские строители возведут восемь спортплощадок в Херсонской области

Кубанские специалисты построят восемь многофункциональных спортивных площадок в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Объекты появятся в Геническе, Скадовске, поселках Новотроицкое, Новоалексеевка, Каланчак и Чалинка.

«По поручению Президента России мы помогаем подшефному региону — Херсонской области — возвращаться к мирной жизни, для этого восстанавливаем социальную инфраструктуру»,— пояснил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По заявлению губернатора Краснодарского края, исполнители уже приступили к подготовке земельных участков под спортивные объекты. Часть площадок оборудуют на территории школ, однако объекты будут доступны для всех желающих. Проектом предусмотрено размещение на площадках размером 50 на 22 м игровых полей, уличных тренажеров и благоустройство прилегающей территории.

Анастасия Донскова

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