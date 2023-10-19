Новогоднее желание исполнилось:

Центробанк ввёл в обращение банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей образца 2023 года. На пятитысячной купюре изображён монумент «Сказ об Урале», расположенный на привокзальной площади Челябинска, ставший знаменитым на всю Россию, благодаря социальной акции компании «Интерсвязь» — «Новогодний “Сказ об Урале”».

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь»

Согласно статистике финансовых экспертов, пятитысячная банкнота является самым популярным наличным платёжным средством для совершения крупных приобретений: от недельных продуктовых корзин, до автомобилей или объектов недвижимости. Доля оборота этих денежных знаков в подобных сделках достигает 70%. Таким образом, после замены купюр абсолютное большинство россиян познакомится поближе с творением уральских скульптора Виталия Зайкова и архитектора Евгения Александрова.

В качестве основного источника вдохновения для создания «Сказа об Урале» послужило творчество Бажова с нотками былинного народного фольклора: образ великана, носящего огромный пояс с глубокими карманами, в которых он прячет свои сокровища. Само слово «Урал» переводится с башкирского, как «пояс».

В 2009 году красивая история монумента получила развитие, и взяла старт добрая челябинская традиция — памятник был наряжен в 7-метровый новогодний кафтан Деда Мороза. Организатором акции «Новогодний “Сказ об Урале”» выступила компания «Интерсвязь» при поддержке администрации города Челябинска. В 2010 году акцию повторили, на этот раз наряд стал самым большим кафтаном Деда Мороза и попал в книгу рекордов России. В 2011 году памятнику прикрепляли 74-метровую бороду, к которой челябинцы и гости города могли прикреплять записки со своими новогодними желаниями. После окончания акции они были направлены в официальную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Свое возрождение проект получил в 2020 году, когда после начала пандемии коронавируса, всем людям была особенно важна поддержка, человеческое тепло и ощущение волшебства.

«После непростых общемировых событий люди начали терять веру в чудо. Возродив одну из городских легенд, мы постарались исправить это. Сделать так, чтобы у жителей региона было больше возможностей мечтать. Большинство желаний, загаданных "Сказу об Урале", действительно сбываются. Монумент стал настоящим региональным местом притяжения. Многие проезжающие через Челябинск туристы стремились попасть к нему во время остановки, чтобы привязать ленточку к бороде. Мы очень рады, что столь значимый для города и нашей компании объект увековечили на купюре», — рассказывает PR-руководитель компании «Интерсвязь» Екатерина Колбышева.

Напомним, что компания «Интерсвязь» является автором и организатором множества важных социальных инициатив на Урале, среди которых проекты: «День защиты людей», «Парад первоклассников», «Стена Памяти», «Саммит ЗОЖ», «Школьный вальс», «Спасибо, мама!» и многие другие.

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