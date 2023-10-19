Спрос на медиков в Пермском крае вырос на 20%

За январь — сентябрь 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» в Пермском крае было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. При этом количество активных резюме увеличилось лишь на 6%. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter (НН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным HH, в сентябре 2023 года на одну медицинскую вакансию в регионе приходилось всего 2,4 активного резюме, что говорит о дефиците соискателей. При этом на одну вакансию врача приходится 0,8 активного резюме (то есть вакансий для врачей больше, чем резюме таких специалистов), на одну вакансию медицинской сестры — 2,9 резюме, на вакансию фармацевта — 4,7 резюме.

Средняя предлагаемая заработная плата в сфере «Медицина, фармацевтика» в январе — сентябре 2023 года составила 36,7 тыс. руб. (год назад — 30,7 тыс. руб.). Средние ожидания соискателей-медиков выше — 40,7 тыс. руб. (год назад — 36,2 тыс. руб.).

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» в Пермском крае входят стоматолог-хирург (от 350 тыс. руб. до 500 тыс. руб. на руки), сердечно-сосудистый хирург (от 150 тыс. до 300 тыс. руб. на руки), врач-ортодонт (от 150 тыс. до 300 тыс. руб. на руки), заведующий отделением лучевой диагностики (до 150 тыс. руб. на руки) и врач-уролог (от 100 тыс. руб. на руки).