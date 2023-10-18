Главу администрации Семилукского района Воронежской области выберут в конце года

Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Семилукского района Воронежской области. Порядок его проведения был утвержден на внеочередной сессии районного совета депутатов. С 21 октября по 4 декабря будет проходить этап подачи документов, 12 декабря совет выберет кандидата на этот пост. Об этом сообщили в администрации Семилукского района.

С 2018 года должность главы администрации занимал Геннадий Швырков. Его контракт истек из-за окончания полномочий совета депутатов района шестого созыва.

Геннадий Швырков родился 24 ноября 1971 года в Добринском районе Липецкой области. В 1994 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Правоведение». В 1993 году начал карьеру в должности главного специалиста юридического отдела Фонда имущества Липецкой области. С 1994 по 1995 год работал в банке «Липецккомбинат». С 1997 по 1999 год — управляющий ЗАО «Липецкая хозяйственная юридическая коллегия». С 2007 по 2011 год был юрисконсультом ООО «Торговый центр профсоюз». В 2011 году начал работать на госслужбе — помощником председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Новгородской области, а потом его замом. В 2014 году стал первым замруководителя управы Ленинского района Воронежа, которой впоследствии руководил до 2016 года. В это время господин Швырков работал под руководством мэра Александра Гусева, нынешнего губернатора Воронежской области. В 2016-2017 годах был директором департамента дорожного хозяйства, заместителем министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. В январе 2018-го стал замом главы администрации Семилукского района Воронежской области, которую в марте возглавил. В июле 2020 года был переизбран на эту должность.

В Семилукском районе разделены должности главы администрации района и главы района. Последнюю неделю назад занял главный врач районной больницы, представитель «Единой России» Алексей Акульшин.

Егор Якимов

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