В Майкопе загорелся склад компании «Ресурс»

В Майкопе произошло возгорание складского помещения ООО «Ресурс». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по РА Фото: ГУ МЧС России по РА

Сведения о пожаре поступили диспетчеру в 12:33. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 80 кв. м.

«Объявлен ранг пожара номер 2. Создано три боевых участка»,— говорится в сообщении.

На месте развернули штаб пожаротушения, ликвидация возгорания продолжается. О причинах пожара к настоящему времени не сообщается.

Анастасия Донскова

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