УКВЗ получит 30 млн рублей от ФРП на новые станки

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области одобрил выдачу займа в размере 30 млн руб. для АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). За счет льготного финансирования предприятие планирует увеличить объемы серийного производства трамваев, сообщает ФРП региона.

Средства займа направят на приобретение двух токарных станков с числовым программным управлением. Оборудование планируют запустить в работу до конца этого года в новом цехе, строительство которого сейчас ведется на территории предприятия. По словам генерального директора УКВЗ Романа Новикова, запуск дополнительных мощностей позволит одновременно выпускать не менее трех разных моделей вагонов, что приведет к увеличению объемов производства до 220 трамваев в год. Сегодня предприятие делает 120 вагонов в год.

«Сегодня УКВЗ – лидер среди отечественных производителей трамваев – ведет масштабную работу по расширению производственных мощностей, чтобы обеспечить возросшие потребности рынка в высокотехнологичных модернизированных моделях. Фонд в рамках этого глобального проекта обеспечит финансирование по льготной ставке покупки двух современных токарных станков», – прокомментировал директор регионального ФРП Сергей Казаков.

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