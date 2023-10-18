Банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании роста ключевой ставки

Российские банки на прошлой неделе резко нарастили заимствования у Центробанка (ЦБ). 12 октября их обязательства выросли до 6,98 трлн, 13 октября — до 7,14 трлн руб. 17 октября они снизились до 3,27 трлн руб., следует из статистики регулятора.

Как пишет РБК, из-за этого сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности (когда долг кредитных организаций перед ЦБ превышает объем средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ). 13 октября дефицит превысил 6 трлн руб., а к 17 октября снизился до 1,19 трлн руб.

Опрошенные РБК эксперты считают рост заимствований у ЦБ признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки регулятором на ближайшем заседании. Оно состоится в следующую пятницу, 27 октября.

ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 п. п., до 13%. Сделано это было для ограничения роста инфляции уровнем 6–7%. Регулятор сообщал, что после принятого решения ожидает замедления кредитования уже в ближайшие недели.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Банкам облегчат кредитные резервы».

Лаура Кеффер