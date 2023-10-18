Банки столкнулись с двойным оформлением льготных ипотек на одного человека

Банки столкнулись со случаями оформления двух и более льготных ипотек на одного человека, сообщили «Известиям» источники на финансовом рынке. Информацию подтвердили в ДОМ.РФ. С 2023 года получить такую ипотеку по закону можно только один раз.

Согласно постановлению правительства, вступившему в силу 6 января, заемщик не может оформить более одной ипотеки на новостройки под 8%. Если клиент на момент подписания договора уже имел выданный заем с такими условиями, возмещение недополученных доходов получит только банк, в котором кредит изначально был оформлен.

С начала года кредитные организации столкнулись с успешными попытками оформить льготную ипотеку сразу в нескольких кредитных организациях. «Схема не носила массовый характер, но ряд подобных кейсов был выявлен»,— рассказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

По словам одного из источников «Известий», большинство кредитных организаций сталкивалось с подобной ситуацией. Он пояснил, что наличие второго льготного кредита может выясниться не сразу, а только на этапе сдачи отчетности. Другой собеседник издания уточнил, что заемщики пользовались уязвимостью банков во взаимодействии с бюро кредитных историй. Данные о новых оформленных кредитах поступают туда в течение трех дней, и, если клиент успеет получить одобрение на заем в другой организации, на него оформят два кредита с господдержкой.

По итогам сентября объем кредитов, выданных физлицам, сократился на 4% по сравнению с рекордным августом. В конце прошлого месяца, как выяснил «Ъ», новые лимиты на выдачу льготных ипотечных кредитов были распределены между банками. Всего разделили 1,9 трлн руб. По традиции наибольший объем пришелся на крупнейших игроков, но в программу зашли и новые банки, ранее не принимавшие в ней участия.

Подробности — в материале «Ъ» «Льготам добавили лимит».

Лаура Кеффер