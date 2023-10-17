«Яндекс Погода»: 18 октября в Черноземье будет преимущественно дождливо, до +11°

В среду, 18 октября, в Черноземье ожидается преимущественно дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха составит +7°…+11°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской и Воронежской областях, где прогнозируется облачная погода с прояснениями при температуре +10°…+11°.

В Курской области ожидается небольшой дождь, а в Липецкой и Орловской областях — ливни. Воздух в этих регионах прогреется до +9°.

Холоднее всего будет в Тамбовской области, где ожидается дождь и +7°.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте