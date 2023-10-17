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58 многоквартирных домов Липецка останутся без холодной воды

В связи с проведением ремонта в Липецке отключат холодную воду в 58 многоквартирных домах и в частных домах на 13 улицах. Ограничения будут действовать с 10:00–12:00 18 октября до окончания работ. Об этом сообщили в городской администрации.

Где в Липецке отключат холодную воду 18 октября

На время паузы в подаче ресурса будет организован подвоз воды по следующим адресам:

  • улица Московская, 85;
  • улица 8 Марта, 3;
  • улица Механизаторов, 21.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

Алина Морозова

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