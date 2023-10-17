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Где в Липецке отключат холодную воду 18 октября

Из-за проведения ремонтных работ в Липецке отключат холодную воду в 58 многоквартирных домах и в частных домах на 13 улицах. Ограничения будут действовать 18 октября, сообщили в городской администрации.

С 10:00 до окончания работ подача ресурса будет приостановлена по следующим адресам:

  • улица Московская, 77, 83, 83а, 83/1, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 79, 89;
  • проезд Сержанта Кувшинова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 5б;
  • улица Полиграфическая, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1, 5а, 5б; 37
  • улица 8 Марта, 3;
  • улица Ворошилова, 11;
  • улица Льва Толстого, 40, 42, 44;
  • улица Механизаторов, 21.

С 12:00 до окончания работ:

  • улица Гагарина, 30, 28;
  • улица Вавилова, 4, 6, 12, 2;
  • улица Шевченко, 1, 4, 20, 22, 24, 5, 7;
  • улица 4-й Пятилетки, 1;
  • улица Тельмана, 88;
  • частный сектор: улица Вавилова, улица Шевченко, улица Новокарьерная, проезд Шишкина, улица Урицкого, улица Кротевича, улица Гранитная, улица Щорса, улица 2-я Гранитная, улица Железнодорожная, улица Чайковского, улица Тельмана, проезд Федора Лузана.

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