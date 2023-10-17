Где в Липецке отключат холодную воду 18 октября

Из-за проведения ремонтных работ в Липецке отключат холодную воду в 58 многоквартирных домах и в частных домах на 13 улицах. Ограничения будут действовать 18 октября, сообщили в городской администрации.

С 10:00 до окончания работ подача ресурса будет приостановлена по следующим адресам:

улица Московская, 77, 83, 83а, 83/1, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 79, 89;

проезд Сержанта Кувшинова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 5б;

улица Полиграфическая, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1, 5а, 5б; 37

улица 8 Марта, 3;

улица Ворошилова, 11;

улица Льва Толстого, 40, 42, 44;

улица Механизаторов, 21.

С 12:00 до окончания работ: