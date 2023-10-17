LinkedIn сократит почти 700 сотрудников

Социальная сеть LinkedIn объявила в понедельник, что намерена сократить 688 рабочих мест, то есть примерно 3% от общего штата компании. Сокращения коснутся отделов инжиниринга, разработки продуктов, финансов и подбора персонала. Для сети LinkedIn, которая принадлежит Microsoft, это будет уже второй раунд сокращений в нынешнем году. В мае было объявлено о сокращении 716 позиций в отделах продаж, операционной деятельности и службе поддержки.

Технологические компании начали активно сокращать штат сотрудников еще в конце 2022 года, и эта тенденция сохраняется на рынке до сих пор. По данным Challenger, Gray & Christmas, в первой половине 2023 года технологические компании сократили в общей сложности около 141,5 тыс. человек. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года количество сокращений составило всего 6 тыс.

Кирилл Сарханянц