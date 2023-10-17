Mriya Resort & SPA объявляет конкурс дизайн-проектов маяка

Призовой фонд составляет полмиллиона рублей

Mriya Resort & SPA запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации — функционирующего маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 тыс. руб.

Конкурс дизайн-проектов — инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат уникальную возможность пополнить портфолио, рассказать о себе широкой аудитории и получить признание экспертов отрасли.

«Мы запускаем конкурс дизайн-проекта на создание уникального архитектурного арт-объекта. Наша цель не просто построить маяк, но и сделать его новой точкой притяжения для всех жителей и гостей полуострова. Приглашаем специалистов принять участие в конкурсе и внести значимый вклад в развитие инфраструктуры Крыма. Этот опыт позволит не только проявить свои творческие способности на практике, но и участвовать в создании объекта, который станет новым культурным достоянием региона и точкой притяжения для тысяч людей»,— отметил генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Для участия в конкурсе требуется выполнить творческое задание и создать дизайн-проект уникального арт-объекта в виде маяка, который будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду. Для участия в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить конкурсные работы необходимо до 14 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 500 тыс. руб., который разделят между собой 1-е и 2-е место (1-е место — 300 тыс. руб.; 2-е место — 200 тыс. руб.).

Торжественное открытие маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.

С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

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