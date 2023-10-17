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Коммерсантъ FM
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Мишустин утвердил список стран, где россияне могут проходить идентификацию для финопераций

Утвержден список стран, где россияне могут пройти идентификацию для финопераций

Правительство утвердило список из 25 стран, в которых россияне смогут проходить идентификацию для финансовых операций в РФ. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

В перечень вошли: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан.

Распоряжение нужно для реализации норм закона, который позволяет российским банкам и платформам по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) поручать зарубежным банкам или организациям финансового рынка идентификацию иностранных клиентов. Для этого банку в РФ требуется заключить договор с иностранной финансовой организацией и делегировать ей функцию проверки данных клиента (или его представителя). После проверки клиент сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по приезду в РФ получить банковскую карту. Президент Владимир Путин подписал этот закон в июле.

О развитии рынка ЦФА в России — в материале «Ъ» «Цифровым активам добавят инфраструктуры».

Лаура Кеффер

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