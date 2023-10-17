За неделю коронавирусом на Кубани заболели 485 человек

Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае за неделю немного выросла. В регионе выявили еще 485 новых ковид-пациентов, сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Больше всего новых случаев заражения в Краснодаре — 204. Далее по уровню недельной заболеваемости в регионе следует Сочи с 86 ковид-пациентами. В Белоглинском районе коронавирус обнаружили у 20 человек, в Новороссийске — у 19.

Коронавирус за 3,5 года пандемии обнаружили более чем у 366 тыс. кубанцев. За все время в регионе скончались свыше 11,2 тыс. ковид-пациентов.

Вячеслав Рыжков

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