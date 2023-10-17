В Екатеринбурге повысили зарплаты работникам вузов

В Екатеринбурге повысили зарплаты работникам муниципальных вузов. Постановление, утверждающее размер минимальных окладов, опубликовано на сайте администрации города. Оклады проиндексировали на 10,9%.

Деканы факультетов, заведующие кафедрами и профессора теперь будут получать минимум 14,7 тыс. руб., доценты — 12,7 тыс. руб., старшие преподаватели — почти 11,8 тыс. руб., а преподаватели и ассистенты — 10,1 тыс. руб. Самые маленькие зарплаты у гардеробщиц и дворников, которые получают минимум по 5 тыс. руб. Минимальные оклады библиотекарей и лаборантов повысили до почти 7,3 тыс. руб.

Ранее СМИ со ссылкой на Министерство просвещения РФ сообщали о среднемесячную заработной плате ректоров университетов Свердловской области в 2022 году. Самый большой месячный заработок был у ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова — 515 тыс. руб.

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