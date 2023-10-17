В Крыму задержали агента СБУ, размещавшего на полуострове схроны со взрывчаткой

В Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в конфидениальном сотрудничестве с украинскими военными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России, мужчина размещал на территории полуострова тайники со взрывчатыми устройствами.

По данным ведомства, житель Бахчисарайского района 1975 года рождения также передавал сотрудникам СБУ сведения об обстановке в республике, в том числе экономической и военной.

«Агента украинских спецслужб задержали при изъятии из тайника пакета со взрывным устройством»,— сообщает издание.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сoтрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государствoм), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобрeтение и хранение взрывчатки).

Анастасия Донскова

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