Песков: Путин не предлагал мирной инициативы по конфликту Израиля и «Хамаса»
Президент Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту, потому что ее сперва надо проработать. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить, нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции»,— ответил представитель Кремля на вопрос, выступит ли господин Путин с какой-либо мирной инициативой.
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о более чем 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 2,8 тыс. Владимир Путин предостерегал Израиль от наземной операции в секторе Газа. «Хамас» заявил, что высоко ценит позицию господина Путина. Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю.
О попытках РФ урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».