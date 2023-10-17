Задержан водитель автобуса с туристами, попавшего в смертельное ДТП в Приморье

50-летний гражданин КНР, водитель автобуса, вылетевшего в кювет накануне, задержан в рамках расследования инцидента, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило следственное управление СКР по Приморью.

«16 октября 2023 года на 74-м километре автодороги Раздольное—Хасан водитель автобуса, управляя транспортным средством, в котором находились 50 пассажиров, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства, в результате два человека скончались от полученных травм, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

УМВД России по Приморью, в свою очередь, сообщило, что водитель, гражданин КНР, «превысил безопасную скорость движения на участке автодороги с ограничением движения 50 км в час, потерял управление и допустил съезд автобуса с проезжей части дороги в левый кювет».

«Водитель автобуса Yutong проживает в КНР в провинции Цзилинь. У мужчины водительское удостоверение КНР категории "А, А1 — крупногабаритные пассажирские транспортные средства". Свое первое удостоверение на право управления автотранспортом мужчина получил 27 лет назад — в октябре 1996 года. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ранее его не привлекали. По результатам освидетельствования состояния алкогольного опьянения у водителя не установлено»,— сообщила глава пресс-службы УМВД РФ по Приморью Ирина Сырова.

В ведомстве добавили, что автоавария произошла в светлое время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием.

Накануне, 16 октября, автобус, перевозивший российских туристов, возвращавшихся из поездки в КНР, вылетел с трассы в Хасанском районе Приморья. В результате ДТП два человека погибли, еще 18 госпитализированы. «Один из них — в тяжелом состоянии»,— сообщила глава минздрава Приморья Анастасия Худченко.

Алексей Чернышев, Владивосток