В Тбилисском районе четыре хозяйства признали оздоровленными от лейкоза скота

На территории четырех хозяйств в Тбилисском районе отменили карантин, введенный ранее из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ограничительные меры отменили на территории частных хозяйств в станицах Ловлинской и Алексее-Тенгинской, а также в хуторе Северокубанском. Карантин на территории указанных предприятий был введен в 2022 году.

Ранее карантин по лейкозу скота отменили на территории частного хозяйства в станице Бакинской. Там действовал запрет на ввоз и вывоз животных, кормов, а также на посещение территории предприятия посторонними лицами.

Анастасия Донскова

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