В Тольятти экс-вице-мэр осужден за превышение полномочий

Бывший первый заместитель главы Тольятти Вадим Ерин признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Приговор вынес Центральный районный суд города. Об этом сообщает районная прокуратура.

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«Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил»,— говорится в сообщении.

Ранее к бывшему первому вице-мэру города обратился гражданин с просьбой помочь «в снятии ограничений для продолжения незаконной деятельности автомобильной стоянки напротив дома № 6 по ул. Есенина». Перед этим суд обязал организатора стоянки демонтировать объект.

Экс-замглавы Тольятти заинтересовался предложением. Он распорядился подготовить письмо в орган судебных приставов Комсомольского района об отзыве исполнительного листа и прекращении исполнительного производства.

На процессе по делу гособвинитель просил назначить Вадиму Ерину реальный срок лишения свободы. Адвокаты настаивали на невиновности бывшего чиновника.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Экс-вице-мэру запросили два года».

Георгий Портнов