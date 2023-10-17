В Екатеринбурге мужчина погиб, выпав из окна квартиры в горящем доме

В Екатеринбурге рано утром 17 октября произошел пожар на восьмом этаже 12-этажного дома на ул. Начдива Онуфриева, 62. В результате инцидента погиб 35-летний собственник квартиры, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Возгорание началось около 04:14 утра. Площадь пожара составила 50 кв. м. Жильцов дома эвакуировали. Сейчас рассматриваются различные версии причин возникновения огня, в том числе неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования.

Прокуратура начала проверку по данному инциденту. В том числе на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности проверяется ООО «Единый Стандарт», которое управляет данным домом. Также прокуратура взяла на контроль доследственную проверку.

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