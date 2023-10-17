Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 оков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355. 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000. 5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4765. 6 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4605. 7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4360. 8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3685. 9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3460. 10 (8). Тейлор Фриц (США) — 3410. 11 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 2900. 12 (12). Томми Пол (США) — 2705. 13 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 2650. 14 (13). Фрэнсис Тиафо (США) — 2355. 15 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2340. 16 (19). Григор Димитров (Болгария) — 2195. 17 (15). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2100. 18 (16). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1985. 19 (20). Бен Шелтон (США) — 1865. 20 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 1845… 42 (50). Роман Сафиуллин — 1007… 50 (52). Аслан Карацев — 933... 84 (84). Александр Шевченко (все — Россия) — 699.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9381 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8545. 3 (3). Кори Гауфф — 6455. 4 (4). Джессика Пегула (обе — США) — 6050. 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870. 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475. 7 (7). Унс Джабир (Тунис) — 4195. 8 (8). Маркета Вондроушова — 3839. 9 (9). Каролина Мухова (обе — Чехия) — 3663. 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450. 11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2915. 12 (11). Мэдисон Кис (США) — 2841. 13 (18). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2775. 14 (13). Елена Остапенко (Латвия) — 2665. 15 (14). Петра Квитова (Чехия) — 2660. 16 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2605. 17 (16). Людмила Самсонова — 2595. 18 (17). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2550. 19 (24). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2275. 20 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2225… 22 (22). Екатерина Александрова — 2035... 28 (27). Анастасия Потапова — 1588... 49 (50). Мирра Андреева — 1158... 52 (37). Анна Блинкова — 1110… 58 (61). Анастасия Павлюченкова — 1044… 68 (67). Элина Аванесян — 933... 72 (66). Диана Шнайдер — 915… 83 (82). Анна Калинская —821. 84 (81). Камилла Рахимова (все — Россия) — 818.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.