Придется отвечать

Меня попросили написать вопросы и подробные правильные к ним ответы для викторины на автомобильную тему. Ровно сто вопросов и сто ответов. И я погрузился в работу. Очень увлекательную, конечно.

Какой серийный автомобиль самый красивый в мире? Таковым считается Jaguar E-Type 1961 года, даже выставленный в Нью-Йоркском музее современного искусства. А какой из серийных самый маленький? Рекорд у одноместного кубика Peel P50. А самый крупный? Наверняка угадали, это БелАЗ, колоссальный самосвал 75710 грузоподъемностью в 450 тонн. Чем известен немецкий гений Луиджи Колани? Шедеврами биодизайна. А чем особенным – Алек Иссигонис? Создал Mini. Знаете, какова максимальная длина у машины марки Mini? Свыше шести метров у лимузина XXL. А как выглядит самый длинный автобус Ikarus? Он сочлененный аж с двумя «гармошками». Кстати, помните ли, какие автобусы выпускал завод КАвз? Капотные на базе горьковских грузовиков.

Собственно, в любой викторине участникам зачастую важнее не вопросы, а ответы. Компания Ferrari основана в 1947 году. А производство спортивных Lamborghini – в 1963, тракторы синьора Ламборгини появились раньше. Пионерский ВАЗ-2101 предлагали назвать ВИЛ в честь Ленина. А «бочкой» у нас прозвали Audi 80. Первый отечественный электромобиль построил изобретатель Ипполит Романов. А первая превышенная скорость составляла 13 км/ч. Наибольший тираж у модели Toyota Corolla. А наибольший пробег с момента выпуска – более пяти миллионов километров – у купе Volvo P1800 американца Ирва Гордона. Носовая фигурка Rolls-Royce именуется «Дух экстаза». А фигурку оленя убрали с капота «Волги» по соображениям безопасности. Хотя одним из самых опасных признан описанный в нашумевшей книге юриста Ральфа Нейдера старый заднемоторный Chevrolet Corvair, имевший критические проблемы с устойчивостью, которые иногда приводили к фатальным последствиям.

Я закончил сей труд и осознал: вопросы набрались в основном о былых временах. Почему? Во-первых, именно там, в долголетней истории развития автомобилизации можно найти удивительные факты в неисчислимом количестве, лишь руку протяни. Во-вторых… Очевидно, мне не хотелось, чтобы викторина напоминала о том, как известная ситуация напрочь отрезала нас от сегодняшней мировой автокультуры, от многих нынешних автомобильных событий и премьер за рубежом.

Кроме, разумеется, китайских!

И тут я задался сразу массой вопросов о китайской автоиндустрии. Они буквально обрушились с небес. Вернее, из Поднебесной. Не мировая история машин, не текущие события у фирм в Европе или США – автомобильный Китай, он для нас актуален, о нем по-настоящему любопытно знать.

Только викторины на сотню пунктов пока не получится. Мы ведь еще не в теме. Как переводится название производителя Dongfeng? И что означает его эмблема? Сколько моделей выпускает FAW? Какие фирмы планетарного масштаба помогли разработать компоненты для Chery? С какого автомобиля вообще начали китайцы? Какой у них самый продвинутый из серийных? А самый надежный? Вообще – бывают надежные китайские машины?

Вот они, важные теперь вопросы. Пора узнать ответы. Как минимум, ради автотренинга – если хотим убедить себя, что китайские автомобили не столько наше внезапно определенное будущее, сколько по-своему тоже очень интересное явление.