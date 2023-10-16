Власти потратили около 150 млн рублей на трудоустройство подростков на Кубани

Более 13 тыс. кубанских детей летом работали в школах. Молодые люди, как отметили в пресс-службе администрации региона, получали трудовой опыт и зарабатывали деньги. В нынешнем году на трудоустройство подростков в крае власти потратили около 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала года всего в регионе трудоустроили 28 тыс. детей. Летом работали 23 тыс. подростков, из которых больше 13 тыс. – на базе школ. Они убирали пришкольные территории и помещения, готовили классы к проведению ОГЭ и ЕГЭ и занимались другими работами.

Еще около 1 тыс. детей работали на предприятиях АПК и санкура. Молодые люди собирали урожаи, занимались благоустройством пляжей, территорий санаториев и отелей в курортных городах региона. Привлекали детей также к расчистке воинских захоронений, мемориалов.

Вячеслав Рыжков

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