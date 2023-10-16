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Коммерсантъ FM
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Cоцсеть X оштрафована в Австралии на $386 тыс.

Сегодня, 16 октября, австралийская Комиссия по безопасности в цифровой сфере объявила о результатах проверки некоторых интернет-компаний и соцсетей в отношении их борьбы с распространением информации о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В феврале комиссия затребовала от Twitter (теперь сеть называется Х), Google, TikTok, Twitch и Discord данные о борьбе с такой информацией.

По результатам проверки регулятор вынес предупреждение компании Google, которая, по мнению комиссии, недостаточно четко ответила на вопросы регулятора о работе механизмов компании для противодействия распространению информации о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Комиссия попросила Google предоставить дополнительные сведения.

В свою очередь, соцсеть X «не ответила на ряд ключевых вопросов, включая вопросы о том, сколько именно времени компании требуется, чтобы дать ответ на поступающие жалобы о размещении на этой платформе информации о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, о мерах, которые принимает компания по борьбе с распространением такого контента в живых трансляциях и т.  п.». Исходя из этого, комиссия приняла решение наложить на X штраф 610 тыс. австралийских долларов ($386 тыс.), дав ей 28 дней на подготовку ответа и обжалование штрафа. Если в этот срок X не даст ответа, комиссия оставляет за собой право на дальнейшие действия.

Представители X пока никак не прокомментировали заявление регулятора.

Евгений Хвостик

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