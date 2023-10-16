Путин и Асад по телефону обсудили возможность прекращения ударов Израиля по Газе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщило сирийское госагентство SANA. Стороны, в частности, обсудили пути для остановки «израильской агрессии» против сектора Газа и подчеркнули необходимость предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению анклава.

Как передает агентство, президенты также заявили о необходимости остановить израильские обстрелы сектора Газа и перемещение населения анклава. Кремль свою версию разговора пока не представил.

7 октября бойцы палестинского движения «Хамас» атаковали территорию Израиля. В результате войны боевиков с израильской армией и обстрелов со стороны палестинских сил в Израиле погибло более 1,3 тыс. человек. Минздрав Палестины сообщает, что в результате обстрелов со стороны Израиля, начавшего ответную военную операцию, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибло около 2,8 тыс. человек.

После начала войны между Израилем и «Хамасом» израильская армия (ЦАХАЛ) обвинила Сирию, поддержавшую действия палестинцев, в обстрелах. 12 октября аэропорт Алеппо в Сирии был обстрелян израильскими войсками. 14 октября ВВС Израиля совершили повторную атаку на аэродром.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Эрдни Кагалтынов