В Ейском районе Кубани начался отопительный сезон

Отопительный сезон 16 октября стартовал в Ейском районе Кубани. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как и в Краснодаре, в Ейском районе тепло пока подают по заявкам. Крайний срок подачи заявки — день, следующий после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов.

В Краснодаре в первую очередь теплом обеспечат социальные объекты. Вместе с тем ресурсоснабжающие организации уже могут начинать подавать заявки на включение отопления в домах.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram