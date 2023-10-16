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В Ейском районе Кубани начался отопительный сезон

Отопительный сезон 16 октября стартовал в Ейском районе Кубани. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как и в Краснодаре, в Ейском районе тепло пока подают по заявкам. Крайний срок подачи заявки — день, следующий после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов.

В Краснодаре в первую очередь теплом обеспечат социальные объекты. Вместе с тем ресурсоснабжающие организации уже могут начинать подавать заявки на включение отопления в домах.

Вячеслав Рыжков

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