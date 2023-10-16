DeltaЛизинг за сутки одобрил крупный проект по финансированию спецтехники

ООО «ДельтаЛизинг» профинансировал специальную технику для строительства объекта производства СПГ на газовом месторождении в Ямальском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Теплохиммонтаж» Фото: АО «Теплохиммонтаж»

DeltaЛизинг стал финансовым партнером для строительной компании АО «Теплохиммонтаж». В рамках проекта были профинансированы гусеничные краны SANY общей стоимостью около 3,5 миллионов долларов США.

Финансирование проекта было одобрено за сутки. Такое оперативное решение стало возможным благодаря непрерывному развитию и улучшению сервиса и услуг компании.

В 2023 году почти 20% сделок в сегменте специальной техники прошли по ускоренным программам финансирования.

Шумилов Максим, директор представительства ООО «ДельтаЛизинг» в Воронеже: «Скорость принятия решения и оперативность финансирования становятся основными элементами качества работы лизинговой компании, и мы, безусловно, делаем все, чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов. Если говорить про нашу сделку с АО «Теплохиммонтаж», то несмотря на её сумму нам потребовались сутки для необходимого анализа рисков, подписания всех договоров и оплаты аванса Поставщику»

Калашников Роман, директор по ВЭД АО «Теплохиммонтаж»: «Выражаем особую признательность ООО «ДельтаЛизинг» за оперативное рассмотрение заявки на финансирование поставки гусеничных кранов SANY и активное содействие сотрудников на месте передачи техники. Эффективная координация работы всех участников сделки позволила своевременно доставить технику из Владивостока на Ямал».

Эксперты DeltaЛизинг отметили, что качество, сервис и уровень поддержки азиатских производителей растут вместе со спросом.

Эксперты компании каждый день работают с нестандартными задачами и разрабатывают индивидуальные, эффективные пути их решения, полностью погружаясь в процесс сделки, помогая собрать пакет необходимых документов, а также помогая решать сопутствующие вопросы. Представительство ООО «ДельтаЛизинг» в г. Воронеже работает с 2013г. и оказывает услуги финансовой аренды предприятиям Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тамбовской областей. В лизинг можно приобрести все виды оборудования, транспорта и дорожно-строительной техники.

ООО «ДельтаЛизинг»