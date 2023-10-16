Из-за массовой атаки беспилотников на выходных в Курске пострадали пять домов

В результате атаки Курской области 18 беспилотниками в ночь с 14 на 15 октября в облцентре пострадали пять домов. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в ходе совещания в облправительстве. По его словам, все адреса «взяты в работу совместно с фондом капремонта для устранения последствий».

Глава города добавил, что всего в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 28 сообщений, в том числе по поводу шума и обнаружения обломков. По всем заявленным адресам произведено «комиссионное обследование», благодаря нему было выявлено пять требующих восстановления домов.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщал, что падение обломков БПЛА зафиксировано в облцентре и в селе Зорино. По его данным, никто из местных жителей не пострадал. На сегодняшнем совещании глава региона добавил, что ночь с субботы на воскресенье была для него бессонной, и назвал действия противника самой сильной атакой Курской области, вероятно, имея в виду период проведения спецоперации.

Как Курская область пережила массовую атакую БПЛА в конце сентября — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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