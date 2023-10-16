Два человека утонули после ЧП с моторной лодкой на озере Михалевское

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку после происшествия с моторной лодкой на озере Михалевское в Ленинградской области, в результате которого утонули два человека.

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась вечером 14 октября в районе поселка Маслово.

По информации 78.ru, на плавсредстве отдыхали полицейский, прокурор, сотрудник уголовного розыска и их друг. После того, как лодка перевернулась, на берег смогли выбраться лишь двое. Два других человека утонули.

В настоящий момент транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в ведомстве.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте