Кубань заняла 18 место в России по уровню доходов населения

Краснодарский край занял 18 строчку рейтинга регионов РФ по уровню доходов населения. Исследование опубликовало «РИА Новости».

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Во II квартале текущего года среднедушевые доходы жителей края составили 49,3 тыс. руб. в месяц. При этом динамика реальных доходов в регионе выросла на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Соотношение заработка населения Кубани к стоимости фиксированного набора товаров потребления составило 2,37.

Адыгея находится на 37 позиции списка. Средний душевой доход в месяц в республике достигает 37,4 тыс. руб., а соотношение заработка к стоимости фиксированного потребительского набора составляет 2,06.

Первое место рейтинга занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (140,3 тыс. руб. в месяц, соотношение 5,9). Далее следуют Чукотский (131,6 тыс. руб. в месяц) и Ненецкий (114 тыс. руб.) АО. Средний месячный доход по РФ составил 47,8 тыс. руб. в месяц, соотношение зароботка к фиксированному набору потребительских товаров — 2,4.

По итогам 2021 года доля населения с уровнем дохода от 45 тыс. руб. выросла на 6,8% и составила 40%.

Анастасия Донскова

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