Володин поручил скорректировать законопроект о сплошных рубках в районе Байкала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение скорректировать законопроект об охране озера Байкал, который ранее допускал «сплошные рубки леса», сообщается на сайте Госдумы.

«Раз эта норма не только пугает, но и может создать в будущем проблемы, предлагаю найти решение, которое бы нас уберегло от поспешных шагов. Когда мы говорим о законодательной инициативе, мы договорились, что будут рассматриваться только вопросы, связанные с жизнью людей, которые проживают на ООПТ», — заявил Вячеслав Володин в Улан-Удэ на совещании по теме законодательных инициатив об охране Байкала.

Также он отметил, что законопроект не предполагал проводить рубки «в классическом виде, как коммерческие, вырубая делянки и давая разрешения». По словам Вячеслава Володина, речь идет о вырубке для строительства инфраструктуры.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что необходимо запретить сплошные рубки леса, при этом дать возможность перевода (земель) под конкретные вещи, которые нужно также прописать в законопроекте.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что правительство РФ потребовало доработать скандальный законопроект, разрешающий сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкала. Документ был принят Госдумой в первом чтении. Авторы законопроекта считают, что он необходим для строительства дорог, очистных сооружений, кафе, ресторанов и туалетов.

Однако поправки вызвали критику как со стороны управления Госдумы, так и в ЮНЕСКО. В связи с чем правительство ко второму чтению потребовало привести проект в соответствие с Лесным кодексом РФ, запрещающим сплошные рубки.

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Александр Киселев