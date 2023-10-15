Израильские силовики арестовали 190 предполагаемых членов «Хамаса» на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с полицией («Шабак») с 7 октября арестовала 330 разыскиваемых лиц, среди них 190 боевиков «Хамаса». Об этом сообщила полиция Израиля.

Вчера ночью силы ЦАХАЛа, «Шабака» и Министерства национальной безопасности (МНБ) провели контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан. Были арестованы 49 человек, из которых 33 были членами «Хамаса».

В селе Тель изъяли множество единиц оружия, в том числе автоматы Калашникова и М16, патроны и боевую технику. Также в деревне Явд было изъято более 50 тыс. шекелей, «предназначенных для террористической деятельности».

Сегодня ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров рот «Хабала» Биллала Аль Кедру, который «несет ответственность за резню в кибуце Нирим».

Вчера ЦАХАЛ заявил, что готовится расширить операцию в секторе Газа, включив в нее наземную операцию. В ответ на это Иран пригрозил вмешаться в конфликт.

После нападения «Хамаса» Израиль устроил блокаду сектора Газа и потребовал от 1,1 млн жителей северной части анклава эвакуироваться на юг за короткий срок. Из-за атак Израиля и «Хамаса» погибли и пострадали тысячи человек с обеих сторон.

Подробнее –– в «Ъ FM» «Сектор Газа в режиме ожидания».

Александра Горошилова