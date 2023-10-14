Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток

На Ближний Восток переправлены истребители F-15E Strike Eagle 494-й экспедиционной эскадрильи. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США в соцсети X. Истребители нужны для «укрепления позиций США и наращивания воздушных операций на Ближнем Востоке».

Глава Пентагона Ллойд Остин в начале войны Израиля и палестинского движения «Хамас» распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, а также увеличить число летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в ближневосточном регионе. Авианосец прибыл 10 октября. Президент США Джо Байден заявлял о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Вместе с тем Вашингтон не планирует отправлять войска в Израиль.

Подробнее о решениях США — в материале «Ъ» «Враги Израиля получат американский кулак».

Леонид Уварчев