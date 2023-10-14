Politico: Блинкен предупредил Конгресс о риске вторжения Азербайджана в Армению

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с небольшой группой законодателей по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили источники Politico. Как утверждается, дипломат сообщил, что Госдеп «отслеживает возможность вторжения Азербайджана в Армению» и «считает возможным вторжение в южную часть Армении в ближайшие недели».

Телефонный разговор состоялся еще 3 октября. Обсуждались меры, которые могут быть предприняты в отношении Азербайджана в связи с обострением в Нагорном Карабахе. Господин Блинкен сказал, что Белый дом ищет возможности для привлечения Азербайджана к ответственности. Утверждается, что власти могут пересмотреть предоставление Баку военной помощи.

Нагорно-Карабахская Республика, которая была одним из самых проблемных вопросов в отношениях между Баку и Ереваном, перестала существовать после военной операции Азербайджана в сентябре. Премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха за Азербайджаном. Сейчас Ереван и Баку обсуждают мирный договор.

О ходе переговоров — в материале «Ъ» «Никол Пашинян переходит не все границы».

Леонид Уварчев