Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

В районе 13:10 пятницы, 13 октября российская система противовоздушной обороны сбила над Белгородской области «беспилотный летательный аппарат самолетного типа», запущенный с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что была «попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА … по объектам на территории Российской Федерации».

Второй дрон ПВО «перехватила» над Брянской областью.

Сергей Калашников

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