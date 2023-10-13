Песков: Алиев и Путин на публичной встрече не обсуждали судьбу Варданяна

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на публичной части переговоров в Бишкеке не обсуждали ситуацию вокруг бывшего главы правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь»,— добавил господин Песков (цитата по ТАСС).

Накануне на саммите глав стран СНГ Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу, на которой обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. После этого господин Путин предложил президенту Азербайджана поговорить «с глазу на глаз».

Азербайджанские военные 27 сентября задержали Рубена Варданяна на границе с Арменией. Позже суд арестовал его на четыре месяца.

Владимир Путин, комментируя арест господина Варданяна в дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что тот сам «отказался от гражданства» России. Он добавил, что российская сторона надеется на милосердие Азербайджана к арестованному политику.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Валдай нам сил все это пережить».

Петр Бузлаев