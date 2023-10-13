Американский нападающий Джереми Бракко перешел в ХК «Сочи»

В ХК «Сочи» перешел 26-летний американский нападающий Джереми Бракко. Контракт с ним подписан до 30 апреля будущего года, сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В КХЛ бомбардир выступал за казахстанский «Барыс». В минувшем сезоне Бракко сыграл 59 матчей, в которых набрал 40 (14+26) очков. В новом сезоне хоккеист провел шесть матчей, забив один гол. Ранее бомбардир выступал за финский клуб «КалПы» и немецкий «Крефельд». Три сезона игрок провел в АХЛ в составе «Торонто Марлис». За 169 сыгранных в АХЛ игр Джереми Бракко набрал 145 (32+113) очков.

«Нападающий выступал за юниорскую и молодежную сборные США, в составе которых в 2015 и 2017 годах выиграл золото чемпионатов мира»,— отмечается в публикации.

Ранее ХК «Сочи» покинул лучший бомбардир клуба Борна Рендулич. Нападающий перешел в Санкт-Петербургский СКА.

Вячеслав Рыжков

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