В Петербурге отремонтируют к концу года более 200 км дорог

В Санкт-Петербурге собираются отремонтировать более 200 км дорог к концу 2023 года, сообщили 13 октября в пресс-службе Смольного. Сейчас в городе завершаются работы на пяти объектах общей протяженностью 25 км.

В пресс-службе уточнили, что с начала дорожно-строительного сезона реконструировали 52 объекта, среди которых Левашовское и Горское шоссе.

Сейчас работы продолжаются на проспекте Ветеранов, проспекте Культуры, Ивановской и Парковой улицах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге приведут в нормативное состояние 85% дорог до конца 2023 года.

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