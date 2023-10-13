В Свердловской области простились с добровольцем, погибшим в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб житель поселка Красногвардейский (Свердловская область) Алексей Сулоянов. Об этом в telegram-канале сообщил глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. На СВО он отправился добровольцем.

«Смерть родного человека — большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти»,—отметил господин Трофимов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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