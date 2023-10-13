Татарстанский дискаунтер отказался открывать в Перми новые магазины

Продуктовая сеть из Татарстана «Находка» отказалась от планов открыть в Перми десять магазинов, как планировалось ранее. Сейчас, согласно 2ГИС, в Перми открыто пять торговых точек «Находка». Новые магазины компания открывать не будет, сообщил источник «В курсе.ру». «Из-за конкуренции и высокой стоимости аренды сеть решила прекратить развитие. Сотрудники отдела развития уже пошли на собеседования в другие крупные торговые сети»,— рассказал собеседник.

Работающие магазины, по оценкам источника, пока продолжат функционировать, так как они довольно рентабельны. Это магазины по адресам: ул. Лодыгина, 5а, стр. 2; ул. 10-я линия, 8в; Соликамская, 313б, стр. 2; Ново-Гайвинская, 79а, и Автозаводская, 23, стр. 3.

На сайте «Находки» указано, что в Прикамье, помимо Перми, магазины сети работают в Чернушке, Куеде, Барде (по одному магазину) и Чайковском (две торговые точки).

Сеть «Находка» была основана в 2015 году. Первый магазин открыт в Альметьевске. В данный момент компания работает на территории всего Татарстана, а также Башкирии, Оренбургской области, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Кировской областях. Управляет ей ООО «Табыш». Сеть состоит из магазинов-складов, где продукцию размещают в коробках, а полки заменены на поддоны. Большую часть ассортимента составляют продукты отечественного производства. В Пермском крае магазины «Находка» сначала появились в территориях: в Чернушке, Куеде, Барде и Чайковском. В марте этого года сеть зашла и в краевую столицу.