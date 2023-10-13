Вопрос строительства второго железнодорожного пути на мосту через Енисей рассмотрит правительство и РЖД

Президент Владимир Путин поручил правительству и компании РЖД рассмотреть вопрос строительства второго железнодорожного пути на мосту через Енисей, сообщается на сайте Кремля. Речь идет об участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный.

«Рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу указанного акционерного общества мероприятий по строительству второго железнодорожного пути на мосту»,– говорится в сообщении. Доклад по этому вопросу должен быть представлен 15 декабря.

В августе глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с президентом РФ по вопросам развития Красноярского края говорил, что длина мостового перехода на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный составляет 602 метра. «Опоры мостового перехода спроектированы и построены для двухполосного железнодорожного движения, двух железнодорожных путей. Мы это все будем обсуждать в рамках развития третьей очереди Восточного полигона, потому что это увязанные вопросы»,– говорил он.

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Оксана Павлова