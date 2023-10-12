Власти Крыма выделят 63 млн рублей на поддержку 20 рыболовецких компаний

В Крыму поддержат 20 рыболовецких компаний, понесших убытки из-за невозможности выйти в море. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Мера, по словам господина Аксенова, будет аналогичной поддержке курортной сферы. Рыболовецким компаниям выделят МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения штатной численности работников. На эти цели направят 63 млн руб.

Сергей Аксенов ранее сообщил, что на полуострове снизят цены на топливо. Власти Крыма достигли соответствующих договоренностей с топливными компаниями.

Вячеслав Рыжков

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