Поезд сошел с рельсов в Индии, четверо погибли, около 70 человек получили травмы

В штате Бихар на востоке Индии с рельсов сошел пассажирский поезд «Северо-восточный экспресс». Четыре человека погибли, около 70 получили ранения, передает The Times of India. Больше 30 пострадавших были госпитализированы.

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Поезд следовал из Нью-Дели в штат Ассам. С рельсов сошел 21 вагон, два из них опрокинулись. К утру четверга, 12 октября, спасательные работы были завершены, все пассажиры были найдены. Причина произошедшего будет названа после расследования.

В июне в Индии произошла самая крупная по числу жертв железнодорожная катастрофа. При столкновении двух поездов погибли больше 300 человек, больше 1,1 тыс. пассажиров пострадали.

Леонид Уварчев