Двух жителей Орла подозревают в осквернении символа воинской славы

Управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении 21-летнего и 22-летнего жителей областного центра.

По версии следствия, в апреле 2023 года подозреваемые в вечернее время на территории культурно-досугового центра «Металлург», расположенного в Северном районе города Орла, осквернили символ воинской славы России. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о граффити в виде Георгиевской ленты, выполненной в форме буквы Z. Она была закрашена краской.

Источники «Ъ-Черноземье» уточняют, что закрашивал рисунок Степан Ситник, а его знакомый Александр Кулаков снимал это на видео. Обвинение им еще не предъявлено. Как уточнили в СКР, мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ».

Владимир Зоркий